Теги: Политика суд россия украина крым

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск связан с включением Крыма в состав России, дискриминацией на полуострове, а также ситуацией на юго-востоке Украины.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter, что Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге.

Щойно Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН. Історичний позов. Право на нашому боці #StopRussianAggression — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 16, 2017

В частности, Россию обвинили в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, иск связан с включением Крыма в состав России, дискриминацией на полуострове и ситуацией на юго-востоке Украины. Он утверждает, что те, кто остался в Крыму и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Порошенко также вспомнил запрет деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России – прим. ред.).

Читайте также:

Киев анонсировал скайп-конференцию по освобождению пленных в Донбассе

Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну