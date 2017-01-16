Украина подала иск против России в Международный суд ООН
Теги: Политика суд россия украина крым
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск связан с включением Крыма в состав России, дискриминацией на полуострове, а также ситуацией на юго-востоке Украины.
Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter, что Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге.
В частности, Россию обвинили в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как пояснил президент Украины Петр Порошенко, иск связан с включением Крыма в состав России, дискриминацией на полуострове и ситуацией на юго-востоке Украины. Он утверждает, что те, кто остался в Крыму и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Порошенко также вспомнил запрет деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России – прим. ред.).
Читайте также:
Киев анонсировал скайп-конференцию по освобождению пленных в Донбассе
Новости по теме Украинский кризис
-
16 января 2017
Россия призвала расследовать нападение на храм Московского патриархата в Киеве
-
16 января 2017
Киев анонсировал скайп-конференцию по освобождению пленных в Донбассе
-
16 января 2017
Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну
-
16 января 2017
Представители ЛНР обвинили Киев в срыве заседания экономической подгруппы