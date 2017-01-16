Лавров обсудил главой МИД Ирана подготовку к межсирийским переговорам
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии в контексте предстоящих переговоров в Астане. Министры также затронули вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
"Было продолжено обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее. Министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации в контексте предстоящего проведения в Астане межсирийских переговоров", - говорится в сообщении.
В МИД России также отметили, что стороны обсудили ряд вопросов двустороннего российско-иранского сотрудничества.
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