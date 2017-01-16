Россия призвала расследовать нападение на храм Московского патриархата в Киеве
Теги: расследование мид церковь нападение Происшествие украина
Россия призвала расследовать нападение на храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. По словам уполномоченного МИД России по правам человека Константина Долгова, это грубейшее нарушение прав православных верующих на Украине.
Россия призвала тщательно расследовать нападение на церковь Московского патриархата в Киеве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова.
Нападение произошло в ночь на понедельник 16 января. Неизвестные бросили несколько бутылок с горючей смесью в стену деревянного храма. По данным пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата, ни одна из бутылок не взорвалась.
Российский дипломат назвал произошедшее "грубейшим нарушением" законных прав православных на Украине. Долгов выразил недоумение в связи с действиями украинских правоохранительных органов. При этом он отметил, что ранее силы правопорядка неоднократно прямо или косвенно содействовали подобным нарушениям, либо не вмешивались.
"Важно прояснить данную информацию, провести тщательное и беспристрастное расследование, выявить и наказать виновных", - подчеркнул Долгов.
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