20:39, 16 января 2017

Россия призвала расследовать нападение на храм Московского патриархата в Киеве

Теги:  расследование  мид  церковь  нападение  Происшествие  украина

Россия призвала расследовать нападение на храм Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. По словам уполномоченного МИД России по правам человека Константина Долгова, это грубейшее нарушение прав православных верующих на Украине.

Россия призвала тщательно расследовать нападение на церковь Московского патриархата в Киеве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова. 

Нападение произошло в ночь на понедельник 16 января. Неизвестные бросили несколько бутылок с горючей смесью в стену деревянного храма. По данным пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата, ни одна из бутылок не взорвалась.  

Российский дипломат назвал произошедшее "грубейшим нарушением" законных прав православных на Украине. Долгов выразил недоумение в связи с действиями украинских правоохранительных органов. При этом он отметил, что ранее силы правопорядка неоднократно прямо или косвенно содействовали подобным нарушениям, либо не вмешивались. 

"Важно прояснить данную информацию, провести тщательное и беспристрастное расследование, выявить и наказать виновных",  - подчеркнул Долгов.

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