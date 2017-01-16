Лидеры ДНР и ЛНР прибыли с визитом в Крым

Теги: Политика украина крым донбасс

В Крым прибыли с визитом главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Они приехали на полуостров по приглашению "Русской общины Крыма" для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине Переяславской Рады 18-19 января.

В Крым для участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине Переяславской Рады 18-19 января, прибыли с визитом лидеры ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу зампредседателя "Русской общины Крыма", депутата Госдумы России Андрея Козенко.

В пресс-релизе организации, по приглашению которой они прибыли, говорится, что на 18-19 января запланирован ряд мероприятий. В их числе митинг к годовщине Переяславской Рады, форум славянского единства "С Россией навеки" и открытие выставки творческих работ "Война и мир глазами детей Донбасса.

По словам Козенко, на форуме будет озвучен ряд политических заявлений. Кроме этого, "Русская община Крыма", рассказал он, подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением "Мир Луганщине".

В составе делегаций, помимо Захарченко и Плотницкого, значатся председатели парламентов ЛНР и ДНР - Владимир Дегтяренко и Денис Пушилин, депутаты народных советов.

Читайте также:

Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Савченко опубликовала списки взятых в плен в Донбассе военных