Опознаны тела 32 жертв авиакатастрофы в Киргизии

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Министерство здравоохранения Киргизии сообщило об опознании тел 32 погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком. По данным ведомства, останки еще нескольких человек остаются неопознанными. Работа по установлению личностей погибших продолжается.

Опознаны тела 32 погибших при крушении грузового самолета Boeing-747-400 под Бишкеком. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии.

Как сообщили в ведомстве, останки еще нескольких погибших остаются неопознанными. Работа по установлению личностей жертв катастрофы продолжается.

Среди опознанных погибших значатся трое членов экипажа самолета, а также 29 граждан Киргизии. Среди жертв крушения много детей и две беременные женщины.

Катастрофа произошла утром в понедельник. Грузовой Boeing, арендованный турецкой авиакомпанией, направлялся в международный аэропорт "Манас" для дозаправки. Воздушное судно рухнуло на дачные участки в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

В морг Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы доставили 32 тела погибших в катастрофе, а также 10 фрагментов тел. 17 января объявлено днем траура в Киргизии.

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