Елизавета Глинка посмертно награждена медалью СКР

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Руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, погибшая при крушении Ту-154, посмертно награждена медалью Следственного комитета "За чистоту помыслов и благородство дел". Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Глава СКР Александр Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу, которая погибла при крушении Ту-154, медалью "За чистоту помыслов и благородство дел".

"Елизавета Глинка - человек выдающихся качеств! Эта утрата невосполнима, но работа, которой она посвятила свою жизнь, обязательно будет продолжаться. СКР продолжит осуществлять самое тесное взаимодействие с фондом "Справедливая помощь", вновь и вновь спасая детей, стариков и женщин из зон вооруженных конфликтов и карая преступников, попирающих основополагающие человеческие ценности", - написал Бастрыкин в Facebook.

С Доктором Лизой простились в Москве 16 января. Гражданская панихида прошла в Успенском храме Новодевичьего монастыря. На церемонию прощания пришли тысячи человек: друзья и коллеги, подопечные благотворителя, представители госструктур, а также простые москвичи.

Ту-154 рухнул в Черное море 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь".

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