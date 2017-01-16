В Чечне возбудили первое дело за несообщение о преступлении

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В России возбуждено первое дело по статье о недоносительстве, которая появилась в законодательстве после принятия "антитеррористического пакета Яровой". Мужчину подозревают в несообщении о планах знакомого уехать в Сирию.

Управление СКР по Чечне завело уголовное дело в отношении жителя Грозного, который не сообщил о намерении его знакомого уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

По версии следствия, Асхаб Хизриев, зная о планах своего знакомого Фарида Сафина примкнуть к террористам в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы. Позже Сафин был задержан при попытке уехать в ближневосточную страну, а в отношении Хизриева возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Несообщение о преступлении".

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным. На сайте управления СКР по Чечне о возбуждении уголовного дела не сообщается.

Статья "Несообщение о преступлении" появилась в российском законодательстве после принятия "антитеррористического пакета Яровой". Она предусматривает штраф в размере до 100 тысяч рублей, принудительные работы, либо лишение свободы на тот же срок.

С 1 июля 2018 года новый закон обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео.

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