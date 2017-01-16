Керри назвал неуместными слова Трампа о политике Меркель по беженцам

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Госсекретарь США Джон Керри заявил, что излишне прямые оценки Дональда Трампа в отношении политики других стран неуместны. Так дипломат прокомментировал заявление избранного президента о решении канцлера ФРГ Ангелы Меркель по беженцам в 2015 году. Керри напомнил, что начиная с пятницы Трамп будет нести ответственность за отношения с Германией.

Комментарии Дональда Трампа о решении канцлера ФРГ Ангелы Меркель по беженцам были неуместны. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Честно говоря, мне кажется, что со стороны избранного президента США вмешиваться в политику других государств в столь прямой форме было неуместно", - цитирует дипломата Reuters.

Таким образом Керри прокомментировал заявление Трампа о том, что решение канцлера Германии Ангелы Меркель о принятии в страну нелегалов было "катастрофической ошибкой". По мнению госсекретаря, избранному президенту стоит иметь ввиду, что после инаугурации именно он будет отвечать за отношения с ФРГ.

"Ему придется это прокомментировать, так как с пятницы он несет ответственность за эти отношения (с Германией)", - заявил Керри.

Ранее Трамп дал интервью немецкому изданию Bild, в котором, в частности, заявил, что Германия больше не способна удерживать статус европейского лидера.

"К Ангеле Меркель я испытываю уважение. Она великий лидер. Но, я думаю, она совершила катастрофическую ошибку, приняв в страну всех этих нелегалов", - сказал он.

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