Комикс поможет мигрантам адаптироваться в Москве

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Власти Москвы выпустят 50 тысяч экземпляров комикса с персонажами русских сказок с рекомендациями для проживающих в России мигрантов. Целью методического пособия стало правовое просвещение приезжих и адаптация иностранных работников в столице.

Власти Москвы выпустили методические рекомендации "О правилах поведения мигранта в городе Москве", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Тираж - около 50 тысяч экземпляров - раздадут до конца января в местах прибытия иностранных граждан в столице: в аэропортах, железнодорожных вокзалах, посольствах, муниципальных территориальных органах власти, а также на рынках Москвы и ближнего Подмосковья.

Методичка дает ответы на вопросы о постановке на миграционный и регистрационный учет, процедуре получения патента на трудовую деятельность и другие. Пособие также предлагает иностранным гражданам список телефонов различных справочных служб и организаций.

Цель методического пособия - правовое просвещение мигрантов и адаптация иностранных работников в городе.

Комикс выполнен в стиле русских народных сказок. Яркие изображения и текстовые комментарии под ними знакомят с тонкостями миграционного законодательства, а также историей и достопримечательностями столицы. Как ранее сообщала "Русская служба Би-би-си", героями комиксов стали три богатыря, Василиса Премудрая, Снегурочка, Кащей Бессмертный и другие.

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