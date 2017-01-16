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Бразильского нападающего Неймара назвали самым дорогим футболистом мира. Согласно исследованию Центра спортивных исследований CIES, его стоимость составляет 246,8 миллиона евро. На втором месте с большим отставанием следует его одноклубник по "Барселоне" Лионель Месси. На третьей строчке рейтинга - полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Бразилец Неймар назван самым дорогим футболистом мира по версии базирующегося в Швейцарии Центра спортивных исследований (CIES Football Observatory). Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на исследование CIES.

Согласно материалам Центра, стоимость нападающего "Барселоны" составляет 246,8 миллиона евро. На втором месте расположился не менее звездный одноклубник Неймара Лионель Месси. При этом аргентинец заметно отстает от лидера – его стоимость оценили в 170,5 миллиона евро. Третью строчку занял полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Его оценили в 155,3 миллиона евро.

Обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оказался на седьмой строчке рейтинга. Специалисты CIES оценили самого высокооплачиваемого спортсмена по версии Forbes в 126,5 миллиона евро.

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