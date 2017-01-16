Москвичи смогут понаблюдать за крупным астероидом невооруженным глазом

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Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть астероид Веста 18 января. Он станет самым ярким в 2017 году, так как будет находиться в противостоянии с Солнцем. Как сообщили в Московском планетарии, при условии ясной погоды его можно будет наблюдать невооруженным глазом.

В среду, 18 января, астероид Веста будет находиться на расстоянии около 229 миллионов километров от Земли, передает ТАСС. Его можно будет понаблюдать на широте Москвы всю ночь, с вечера и до утра, начиная с 17:00 до 07:00 в созвездии Рака.

Как рассказали агентству в Московском планетарии, при условии ясной погоды Весту можно будет наблюдать невооруженным глазом. Астероид станет самым ярким в 2017 году, так как будет находиться в противостоянии с Солнцем (противостоянием называется такое положение небесного тела, когда Земля находится между Солнцем и этим небесным телом – прим. ред.).

Веста, открытый Генрихом Ольберсом 29 марта 1807 года, занимает второе по массивности место в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Астероид назвали в честь богини Весты - хранительницы домашнего очага.

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