В Турции задержали исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

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Полиция Турции задержала подозреваемого в совершении теракта в стамбульском клубе в новогоднюю ночь. Это выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Спецоперация прошла поздно вечером в одном из районов города. Стрелок скрывался в квартире своего знакомого вместе с четырехлетним сыном.

В Турции в ходе полицейской спецоперации задержан исполнитель теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в одном из стамбульских клубов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сейчас подозреваемый дает показания. Турецкие СМИ распространили фотографию задержанного, сделанную после его захвата, сообщив, что Машарипов был профессиональным киллером, который ранее воевал в Сирии на стороне исламистов.

В новогоднюю ночь мужчина ворвался в стамбульский клуб "Рейна" с автоматом и расстрелял посетителей. В этот момент в заведении находились 700 человек. В результате атаки 39 человек погибли, около 70 пострадали. Жертвой нападения также стала гражданка России. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в нашей стране группировка ИГ.

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