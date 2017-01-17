Сирийские войска начали наступление в районе Дейр-эз-Зора

Теги: Сирийский конфликт терроризм иг

Сирийские войска и отряды народного ополчения атаковали террористов в районе одного из стратегически важных городов на северо-востоке страны - Дейр-эз-Зора. По данным правительственных СМИ, им уже удалось освободить военный аэродром.

Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора. Уничтожены не менее 40 боевиков, в том числе полевые командиры запрещённой "Ан-Нусры". Террористов выбили и из окрестностей Дамаска, где находится крупнейший источник питьевой воды, передает "ТВ Центр".

С 24 декабря прошлого года после взрыва исламистами водонапорной станции обеспечение населения города водой было резко ограничено. Тогда боевики загрязнили объект дизельным топливом, что вызвало перебои в снабжении Дамаска.