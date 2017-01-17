В Москве из квартиры украли сейф с украшениями на 5 млн рублей

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Из квартиры на северо-западе Москвы неизвестные украли сейф с ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

Неизвестные ограбили одну из квартир на северо-западе столицы. Преступники открыли дверь, подобрав ключи. Инцидент произошел на Куркинском шоссе, передает АГН "Москва".

Как рассказали в полиции, воры тайно похитили сейф, в котором находились денежные средства, семь наручных часов, документы и ювелирные изделия. Материальный ущерб превысил пять миллионов рублей.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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