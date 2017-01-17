Глава Минтруда рассказал о скором повышении зарплат в России

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По словам Максима Топилина, в России будет увеличиваться не только номинальная, но и реальная зарплата. Он отметил, что в этом вопросе также сыграет роль реализация указов президента России. Кроме того, глава Минтруда добавил, что уровень безработицы должен остаться на уровне прошлого года.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в скором времени россиян ожидает рост зарплат. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сказал Топилин.

Он отметил, что в процессе роста зарплат сыграет роль и реализация указов президента России Владимира Путина об увеличении заработной платы в бюджетном секторе. Кроме того, Топилин добавил, что уровень безработицы не должен вырасти и будет колебаться в рамках показателей прошлого года.

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