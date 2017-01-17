Марин Ле Пен не отреклась от обещания признать Крым российским

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В случае победы на выборах президента Франции Марин Ле Пен признает Крым российским. По ее словам, принадлежность полуострова Украине была "лишь административным вопросом советских времен". Она подчеркнула, что антироссийские санкции также будут отменены.

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пообещала признать Крым российским в случае своей победы. По ее словам, Парижу необходимо наладить диалог с Москвой и отменить антироссийские санкции, пишет газета "Известия".

Она напомнила, что желание присоединиться к России изъявили жители полуострова во время референдума. "Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", - подчеркнула она.

Кроме того, Ле Пен напомнила, что Евросоюз оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Кандидат в президенты Франции подчеркнула, что в этой ситуации необходимо, чтобы "все игроки сели за стол переговоров". Она добавила, что для этого нужно прекратить "демонизировать какую-либо из сторон".

Говоря об отмене санкций, Марин Ле Пен отметила, что ограничительные меры бессмысленны, "если только их целью не было разорение французских фермеров". По ее словам, это глупый метод в дипломатии. "Полагаю, что и тут часть политиков Франции продемонстрировала неприемлемую солидарность с Германией в этом вопросе и приверженность немецким приказам", - сказала политик.

Вместе с тем, Марин Ле Пен подтвердила, что намерена инициировать референдум о выходе Франции из ЕС в случае победы. По ее словам, это должны определить результаты референдума по "Frexit". "Если ЕС будет занимать бескомпромиссную позицию по этому вопросу, что, скорее всего, будет именно так, то я буду всеми силами отстаивать Frexit", - добавила она.

В мае 2016 года Марин Ле Пен уже говорила, что Франция признает Крым российским, если она станет президентом. Также она напомнила, что ее партия последовательно выступала против антироссийских санкций.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года.

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