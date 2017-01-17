МИД: Россия не обсуждает с США критерии отмены санкций

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Москва не обсуждает с Вашингтоном критерии отмены санкций, но готова к диалогу по вопросам разоружения. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Россия не против обсуждения с США вопросов в области разоружения, однако без привязки этой темы к санкциям. Как отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, санкции – это не предмет диалога.

"Не мы их вводили, не нам их и отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами", - цитирует ТАСС Рябкова.

По словам замглавы МИД, Кремль открыт для обсуждения любых идей в сфере разоружения, но обсуждение идей не равнозначно изменению позиций. "Без диалога вообще ничего не получится, но ожидать, что мы в Москве по каким-то соображениям пересмотрим свою линию, было бы наивно. Эта линия не конъюнктурна, а завязана на осознание национальных интересов Российской Федерации", - подчеркнул дипломат.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью зарубежным СМИ предложил заключить ядерную сделку с Москвой в рамках переговоров о смягчении режима антироссийских санкций. На это незамедлительно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия не рассматривает возможность сокращения ядерного вооружения в обмен на отмену ограничений.

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