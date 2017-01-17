В Европе создадут структуры по борьбе с "русскими хакерами"

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При Еврокомиссии может быть создана специальная структура, которая должна будет отслеживать "российскую киберактивность". Как рассказал европарламентарий от Латвии Андрей Мамыкин, подразделение может быть создано по принципу task force. Вместе с тем, он подчеркнул, что главная опасность в киберсфере исходит от террористических организаций.

В Европарламенте задумались о создании специальной структуры при Еврокомиссии (ЕК), которая должна будет отслеживать "российскую киберактивность". Этот вопрос начнут обсуждать после избрания нового главы законодательного органа ЕС, пишет газета "Известия".

По словам европарламентария от Латвии Андрея Мамыкина, при ЕК может быть создано подразделение по принципу task force - временная группа специалистов для решения конкретной задачи. Он добавил, что там от 9 до 11 человек займутся борьбой с "российской киберактивностью". Такая структура проводит анализ и раз в неделю отправляет отчеты.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Европе дискуссии о "российских хакерах" не приобретут такого резонанса, как в США, так как, за океаном "ставки выше". Он также добавил, что главная опасность в киберсфере исходит от террористических организаций. Они могут похитить информацию из виртуального пространства, а это уже будет "угрожать всем игрокам на международной арене — США, ЕС, России и другим странам".

Также Мамыкин признал, что ЕС пока не хочет сотрудничать по этому вопросу с Россией, так как, до этого необходимо дозреть политически. Вместе с тем, он считает, что Москва и Брюссель рано или поздно сделают первые шаги навстречу друг другу и займутся решением этой проблемы. Евродепутат добавил, что возможно, "в политическом климате что-то поменяется" после 20 января, когда пройдет инаугурации Трампа. "ЕС необходимо проводить более самостоятельную политику, меньше идти в кильватере американских интересов, создавать свою повестку. Тогда будет проще помириться с Россией и заняться реальными угрозами. Это вопрос политической воли", — сказал Мамыкин.

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