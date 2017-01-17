Советник Трампа заявил, что санкции сплотили россиян вокруг Путина

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По словам Энтони Скарамуччи, российские люди готовы были бы даже есть снег, чтобы выжить. Он отметил, что введенные санкции против нашей страны не были хорошей вещью, однако это нужно было сделать из-за неодобрения международного общества. Советник Трампа добавил, что у России и США еще будет возможность улучшить свои отношения.

Советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи заявил, что введенные санкции против нашей страны только еще больше сплотили людей вокруг президента России Владимира Путина.

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", - приводит слова Скарамуччи ТАСС.

По его мнению, санкции против России были не самой лучшей вещью, но действия, предпринятые российским правительством, были восприняты в международном сообществе с определенным неодобрением. Скарамуччи отметил, что, скорее всего, у двух стран еще будет возможность снова сесть за стол переговоров и прийти к лучшему соглашению.

Кроме того, советник Трампа добавил, что избранный президент очень уважает российский народ и наследие отношений, которое есть между двумя странами со времен Второй мировой войны. По его словам, Трамп дает понять, что какие бы не были противоречия в отношения между Россией и США, в ближайшие годы вполне возможно их улучшение.

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