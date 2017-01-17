Крашенинникова: санкции против России не имеют отношения к ядерному оружию

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Почему Дональд Трамп связал отмену санкций с ядерным разоружением? Готов ли Вашингтон взаимодействовать с Москвой в борьбе с терроризмом? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказала Вероника Крашенинникова.

Можно ли сегодня, спустя более двух месяцев после выборов в США, яснее определить намерения Дональда Трампа? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил последние заявления нового американского лидера с советником генерального директора информагентства "Россия сегодня" Вероникой Крашенинниковой.

- Набор силового блока проясняет многие намерения Трампа. Давайте обратим внимание на цитату Трампа: с Россией возможны хорошие отношения, если Россия будет нам помогать. Помогать – в чем? Что от нас требуется Трампу? Трамп говорит, что поладит с Путиным, а если не поладит, "кто сомневаются, что я буду жестче, чем Хиллари".

Нелегитимные санкции были введены в отношении России якобы за Крым, за Донбасс и за российскую политику в Сирии. Отношения к ядерному оружию не имеют никакого. И если Трамп и его администрация будут привязывать еще и ядерное разоружение к этим санкциям, тогда мы точно не сдвинемся с места.

Потом, самое главное, это то, что ядерный паритет – это то неустранимое препятствие, которое мешает США вести против России действительно агрессивную политику. Да, в обычных вооружениях мы существенно отстаем от США, и если им удастся значительно уменьшить наш ядерный потенциал, то тогда действительно очень широкие перспективы раскрываются для администрации Трампа.