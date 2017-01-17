В Киргизии обнаружили тело 38 погибшего при крушении Boeing

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На месте крушения самолета турецкой авиакомпании под Бишкеком обнаружили тело еще одного погибшего, который, скорее всего, являлся членом экипажа. Отмечается, что во вторник утром спасатели возобновили поисковые работы. Кроме того, днем ожидается прибытие специалистов МАК для осмотра крупных фрагментов самолета.

Во вторник было найдено тело 38 погибшего в результате крушения грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком. По предварительным данным, погибший являлся членом экипажа самолета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии. Ранее сообщалось о 37 жертвах авиакатастрофы самолета турецкой авиакомпании, среди которых было три члена экипажа.

В МЧС Киргизии также отметили, что во вторник утром спасателями были возобновлены поисковые работы на месте крушения. "Сегодня с 08:00 по местному времени возобновлены поисково-спасательные работы. На месте происшествия находится заместитель министра МЧС Калыс Ахматов, привлечены 60 спасателей ведомства и 40 спецтехники гражданской защиты, а также сотрудники МВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, днем ожидается прибытие специалистов Международного авиационного комитета для осмотра хвостовой части и фюзеляжа самолета.

Катастрофа произошла утром в понедельник. Грузовой Boeing, арендованный турецкой авиакомпанией, направлялся в международный аэропорт "Манас" для дозаправки. Воздушное судно рухнуло на дачные участки в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

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