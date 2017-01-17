При пожаре в квартире на северо-западе Москвы пострадал человек
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В одной из квартир на северо-западе Москвы произошел пожар. В результате инцидента пострадал один человек.
На северо-западе столицы загорелась квартира. Спасатели провели эвакуацию и вывели из подъезда пять человек. Инцидент произошел в одном из домов на Химкинском бульваре, передает АГН "Москва".
К настоящему времени пожар ликвидирован. Как рассказали в МЧС, происходило горение личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров.
В результате пожара пострадал один человек. На месте работают правоохранители. Причины ЧП устанавливаются.
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