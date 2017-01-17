Самолет Путина получил вмятину на обшивке

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На сайте госзакупок размещен тендер на ремонт самолета Ил-96-300 из специального летного отряда "Россия". СМИ узнали, что борт, на котором президент страны Владимир Путин, в частности, летал в Берлин и Китай, получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла.

Один из самолетов специального летного отряда "Россия" Ил-96-300 получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла. Кроме того, есть повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора, пишет газета "Известия".

Отмечается, что именно этот борт часто используется во время зарубежных визитов президента России Владимира Путина. В частности, в 2016 году на этом самолете глава государства летал в Берлин, где проходила встреча лидеров "нормандской четверки", а также в Китай на саммит G20.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на графике российского лидера эта ситуация никак не скажется, так как есть резервный самолет.

В свою очередь, в управлении делами президента отказались говорить о том, когда и где борт получил такие повреждения. При этом там отметили, что подобное случается в практике частных, а также государственных авиаперевозчиков.

Между тем, на сайте госзакупок уже размещен тендер на ремонт Ил-96-300. Как рассказала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, для устранения вмятин на воздухозаборнике двигателя "предусмотрена стандартная оперативная процедура". По ее словам, главным приоритетом в работе специального летного отряда "Россия" является обеспечение безопасности полетов и поддержание воздушных судов в исправном состоянии.