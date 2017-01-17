Захарова назвала истерикой публикацию CNN старых высказываний Трампа

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Мария Захарова заявила, что раньше американские СМИ говорили о том, что Дональд Трамп "пророссийский президент", а теперь решили пойти в обратную сторону. Во вторник телеканал CNN выложил фрагменты интервью избранного президента, датированные 2014 годом. В них он назвал Россию главной проблемой для США, а также выступал за введение санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подборку фрагментов интервью избранного президента США Дональда Трампа для телеканала CNN истерикой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

СМИ:"Телеканал CNN опубликовал подборку фрагментов интервью избранного президента США Дональда Трампа, которое он давал ... Опубликовано Марией Захаровой 16 января 2017 г.

Ранее телеканал CNN выложил некоторые части интервью Трампа, которые он давал в 2014, за год до вступления в президентскую гонку. В частности, в них он называл Россию самой большой проблемой для США, а также выступал за введение санкций в отношении Москвы.

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