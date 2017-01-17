Из-за эпидемии гриппа в России закрыли около тысячи школ

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Из-за эпидемии гриппа и ОРВИ по всей России закрыли почти тысячу школ. Эпидемический порог превышен в 52 регионах.

В России закрыли почти тысячу школ из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Временные каникулы у детей в Архангельске, Уфе, Перми, Оренбурге, Белгороде и других городах, передает "ТВ Центр".

Эпидемический порог, сообщили в Роспотребнадзоре, превышен в 52 российских субъектах, в среднем не более чем в полтора раза. Самая сложная ситуация - в Брянской и Тамбовской областях, а также в республике Тыва, там заболевших в три раза больше.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что количество госпитализированных снизилось по сравнению с прошлой неделей. Меньше стало и тяжёлых случаев. Заразились в основном те, кто не был привит. Врачи напоминают, что в эпидемический период необходимо соблюдать простые правила профилактики гриппа.

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