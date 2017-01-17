МВД Киргизии исключило версию теракта на борту Boeing

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Во вторник в Киргизии – национальный день траура по жертвам авиакатастрофы под Бишкеком. Грузовой лайнер рухнул на жилые дома недалеко от аэропорта. Количество погибших увеличилось до 38 человек - спасатели обнаружили тело четвёртого, последнего члена экипажа. Расследование причин ЧП продолжается, власти во вторник окончательно исключили версию теракта.

Поисковая операция на месте авиакатастрофы была возобновлена во вторник на рассвете. Группировка спасателей увеличена. С помощью тяжелой техники сотрудники МЧС Киргизии разбирают завалы, поднимают крупные обломки лайнера, под которыми могут оставаться люди, передает "ТВ Центр".

"Сегодня было обнаружено тело еще одного погибшего члена экипажа, таким образом, количество жертв составило 38 человек. В том числе, 17 детей. Поисковые работы на месте крушения воздушного судна продолжаются. Необходимо будет убрать крупные фрагменты разбившегося самолета", - заявил первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

В списке жертв авиакатастрофы 38 человек, большинство из которых жители ближайшего к аэропорту "Манас" поселка Дача-Суу. С родственниками погибших работают психологи.

13 пострадавших, в том числе, несколько детей, остаются в больницах Бишкека. Уже сутки врачи борются за жизнь 29-летнего мужчины. Он получил глубокие ожоги 45 процентов тела. Состояние пациента тяжелое. Медики воздерживаются от прогнозов. Жизни других госпитализированных - вне опасности.

"Все пациенты доставлены в отделения нейрохирургии и травматологии. Многие с сотрясением мозга, многочисленными ушибами, ранами, переломами. Наш центр имеет все необходимое для качественного лечения", - рассказал главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков.

Во вторник к расследованию причин авиакатастрофы подключились специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Началась расшифровка данных найденного накануне черного ящика. Известно, что грузовой Boeing 747 упал вблизи аэропорта "Манас" в 7:30 утра понедельника. На борту находился только экипаж.

Рейс Гонконг – Стамбул с дозаправкой в Бишкеке – постоянный в расписании турецкой авиакомпании, эксплуатировавшей 14-летний Boeing. Сообщается, что проблем с машиной ранее не было. По невыясненным пока причинам, накануне при заходе на посадку лайнер пошел на второй круг. Но эта попытка оказался роковой. Самолет перелетел взлетно-посадочную полосу и рухнул в полутора километрах от аэродрома на ближайший поселок. Накануне неоднократно подчеркивалось, что погодные условия и видимость позволяли совершить посадку. Аэропорт Бишкека принимал рейсы в штатном режиме. Версия теракта исключается, заявили в республиканском МВД. На обломках лайнера следов взрывчатых веществ не обнаружено. Семьям погибших будет оказана материальная помощь, лишившиеся крова сейчас остаются в пунктах временного размещения. Неравнодушные начали сбор гуманитарной помощи.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".