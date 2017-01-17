Захарова рассказала об истерике на американском ТВ

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Госсекретарь США Джон Керри обвинил Москву в ухудшении российско-американских отношений. При этом он не согласен с мнением Дональда Трампа, который считает, что сотрудничеству двух стран мешала уходящая администрация Белого дома. До инаугурации республиканца - считанные дни. Этим решили воспользоваться журналисты ВВС. Они выпустили получасовой документальный фильм, из-за которого уже разгорелся серьёзный скандал.

Все точки над "i" расставляют еще в анонсе к получасовому фильму. Чтобы зритель не утруждался размышлениями и все правильно понял. Автор Джон Суини, по его словам, в прошлом не раз встречался и с Трампом, и с Путиным. На самом деле, выяснили журналисты, всего раз брал интервью у избранного президента Америки, которое тот прервал. А российскому лидеру задал всего один вопрос - не жалеет ли он об убийствах мирных жителей на Украине, передает "ТВ Центр".

"Привёл ли Дональда Трампа в Белый дом Владимир Путин", - спрашивают в самом начале картины.

Фильм - он подается как "расследование" - представляет набор коротких интервью, традиционно ничего не доказывающих. И стороной, конечно, не обходят излюбленную тему - хакерские атаки Кремля на США. Ответ однозначный - они были, и все нити ведут в Москву.

"Это ГРУ - русская военная разведка. То, как написан код, который использовался для проникновения в серверы демократов, похоже на то, что мы видели в предыдущих атаках. Исследование даёт нам основания полагать, что с большой долей вероятности - это была русская разведка", - заявил совладелец компании по кибербезопасности Дмитрий Альперович.

Вывод, по мнению автора, очевиден - русские кибермошенники, хотя это не раз опровергалось, усадили Трампа в президентское кресло. А русская мафия помогла набрать выгодные контракты.

"Если ты имеешь дело с крупными бизнес группами в Москве, то ты, в конце концов, столкнешься с представителями международной преступности", - отметила публицист Энн Эпплбаум.

Более того, Трамп на крючке у Путина, считает автор, разглядывая опубликованный американскими СМИ очередной доклад спецслужб о "российском компромате". В нем речь о том, что наша разведка обладает некими видеозаписями, снятыми в одной из гостиниц Москвы с участием избранного президента США и жриц любви. Доказательств, правда, нет, документ назвали фейком даже в Вашингтоне, но ведь могло быть всякое. Тем более, подходящий комментарий нашелся.

"Большая часть номеров в гостиницах - прослушивается. А если даже там и нет специального оборудования, то его очень легко там установить", - уверяет бывший сотрудник разведки ВМФ США Малколм Нэнс.

На этом неопровержимая доказательная база исчерпана. И дан четкий ответ: Трамп восхищается Путиным за позицию силы. Но эту точку зрения разделяют не все американские СМИ. CNN публикует несколько интервью избранного президента, датированных 2014 годом, где Трамп называет Москву самой большой проблемой и выступает за санкции. Такой контраст заметили и в российском МИД.

"У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп "пророссийский президент". А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всём", - написала на своей странице в соцсети официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Разговор про антироссийские санкции продолжил советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом. На полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе Энтони Скарамуччи заявил, что санкции имели обратный эффект и сплотили народ России вокруг своего президента.

"Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но, в то же время, действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению", - сказал Энтони Скарамуччи.

Европейских политиков, в свою очередь, взволновало интервью Трампа изданиям Times и Bild, где он громит западных партнеров. Глава МИД Германии обеспокоен словами о неэффективности НАТО, а президент Франции Олланд и вовсе заявляет, что Европа способна разобраться с внутренними делами без подсказок США. Хотя еще в декабре на саммите ЕС страны-участницы, прежде чем решить судьбу антироссийских санкций, ждали отмашки Вашингтона.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".