В Москве завершился фестиваль "Путешествие в Рождество"

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В Москве завершился большой сезонный фестиваль "Путешествие в Рождество". Сергей Собянин поблагодарил организаторов и вручил награды активным участникам. В этом году ледовые шоу, новогодние ярмарки и шале посетили около 12 миллионов человек. Но для тех, кто ещё не успел прогуляться по красочной Москве, многие световые инсталляции оставили до конца зимы.

В костюмах сказочных героев лучшие фигуристы страны. Чемпионы России и Европы показывают на льду сложнейшие элементы. Как же еще закрывать "Путешествие в Рождество", если не ярким ледовым шоу. Праздник длился целый месяц, отмечает "ТВ Центр". Невероятные инсталляции, торговые шале со всевозможными угощениями и товарами, самые разнообразные игры и мастер-классы. Организаторы проявили фантазию - были Дни Франции, парад снегурочек, кухня разных стран мира и многое другое. Равнодушным никто не остался.

На церемонию закрытия фестиваля приехал мэр Москвы Сергей Собянин "Честно говоря, жалко закрывать такую красоту. Каждый год приходится это делать и каждый год тебя посещает чувство, что хочется продлить этот праздник. Я надеюсь и уверен, что нынешний фестиваль не последний. Сегодня я хотел бы поблагодарить всех тех, кто организовывал самый, пожалуй, любимый фестиваль Москвы "Путешествие в Рождество", - сказал Собянин.

Самые активные участники фестиваля получили от мэрии Москвы награды. 12 номинаций. Одну из памятных статуэток забрали создатели проекта "Музыкальный лес" - инсталляция на Пушкинской площади, за праздничные светомузыкальные представления.

"Свет – это всегда праздник и еще стало понятно, что музыка тоже праздник, поэтому к нашему свету мы подключили еще и музыку. Проект мы готовили полгода. С июня - долго очень. Придумывали, много людей участвовали. Более того, именно эта площадка будет до Масленицы радовать гостей столицы", - рассказала соавтор проекта "Музыкальный лес" Лариса Метревелли.

Отдельная номинация для тех, кто организовал на площадках "Путешествия в Рождество" масштабную благотворительную акцию. Прямо на них устроили сбор подарков для одиноких пожилых людей в домах престарелых. В этом году рекорд - собрали 30 тысяч.

"Подарок сформировать было совсем не сложно, можно было прийти прямо сюда, в эти замечательные домики стеклянные. И в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" купить баночку варенья, носочки или шоколадку и передать бабушкам и дедушкам", - говорит актриса Елизавета Арзамасова.

Еще одна номинация - для самого молодого участника фестиваля, семилетняя Арина весь месяц активно работала - играла роль зайчика в ледовом спектакле про Белоснежку. Фестиваль прошел в рамках городской развлекательной программы "Московские сезоны". В следующем году его откроют снова. Ну и до зимы будет чем заняться - совсем скоро начнутся масленичные гуляния, а потом будет большой праздник весны.

Елизавета Родина, Максим Панкин, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".