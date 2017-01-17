Украина изменит названия портов, чтобы забыть о "советской оккупации"

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Киев решил сменить названия морских портов, которые напоминают о "советской оккупации". Так, переименованы будут порты "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области, а также "Октябрьский" порт в Николаевской области. Процедуру поручено провести до 29 апреля.

На Украине переименуют названия морских портов, которые угрожают независимости, суверинитету, а также территориальной целостности государства. Как сообщает ТАСС, такое поручение дал руководству "Укрзализныцы", морских портов и госпредприятий министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, необходимо "поставить точку в воспоминаниях об оккупации Украины". "Причем даже если не хочешь - придется", - сказал он.

По словам чиновников министерства инфраструктуры, новые названия получат порты "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области. Кроме того, такая судьба ждет порт "Октябрьский" в Николаевской области.

Переименование объектов поручено провести до 29 апреля.

На Украине с мая 2015 года действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Так, Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград - Кропивницким.