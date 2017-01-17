Лавров заявил о готовности к равноправным отношениям с США, ЕС и НАТО

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Глава МИД отметил, что Россия готова к отношениям с другими странами и организациями на условиях взаимного учета интересов. Об этом Сергей Лавров рассказал на своей пресс-конференции по итогам 2016 года. По его словам, наша страна пытается найти подходы ко всем, кто заинтересован в развитии мировой экономики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна готова выстраивать отношения с США, Евросоюзом и НАТО на условиях равноправия и взаимного учета интересов всех сторон. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции по итогам 2016 года.

"С этих позиций, позиций равноправия, взаимного учета интересов, взаимного уважения мы готовы выстраивать отношения и с США, и с ЕС, и с НАТО. Повторю, без импорта ценностей, без попыток нам навязывать какие-то ценности", - приводит слова Лаврова ТАСС.

По его словам, Россия пытается найти общие подходы с теми странами, которые заинтересованы в развитии мировой экономики.

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