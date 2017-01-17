Лавров рассказал о попытке вербовки советника-посланника посольства в США

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В апреле 2016 года в США была предпринята попытка завербовать советника-посланника российского посольства, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, в целом вербовочная активность Соединенных Шатов в отношении российских дипломатов во время второго срока президентства Барака Обамы нарастала.

Вербовочная активность США в отношении дипломатов из России нарастала в ходе второго президентского срока Барака Обамы. Об этом, как сообщает ТАСС, сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

"Если говорить о вербовочных подходах, то за последние несколько лет, особенно второго срока Барака Обамы, такая недружественная активность нарастала", - сказал министр иностранных дел России.

По словам главы МИД, в частности, была предпринята попытка вербовки российского дипломата, который приехал в США, чтобы приобрести лекарства, необходимые для лечения бывшего премьер-министра России Евгения Примакова, передает "Интерфакс". Лавров напомнил, что об этой истории уже рассказывала официальный представитель Министерства Мария Захарова. "Вербовать в этой ситуации, надо, конечно, иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности", - заявил Лавров.

Также министр рассказал о еще одном случае, который произошел в апреле 2016 года. "Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать", - отметил он.

Лавров добавил, что еще один дипломат старшего звена также подвергся попытке вербовки. Сотрудники американских спецслужб "засунули буквально в машину в его отсутствие 10 тысяч долларов с предложением о сотрудничестве". "Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией, и они сейчас работают на благо российского государства", - подчеркнул министр.

Кроме того, глава МИД назвал безосновательными заявления о притеснениях американских дипломатов в Москве. Он добавил, что был ряд эпизодов, ставших достоянием общественности, и американская сторона попыталась представить их как охоту на своих дипломатов. "Однако на поверку все выглядит совершенно иначе - пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием", - сказал Лавров.

Позднее информацию о попытках американских спецслужб завербовать российских дипломатов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти случаи являются свидетельством недружественной линии в отношении России. "Мы сожалеем в связи с тем, что в Вашингтоне прибегали к таким методам и надеемся, что в наших двусторонних отношениях в перспективе все-таки удастся наладить больший уровень взаимного доверия и уважения", - сказал он.

Он добавил, что раньше информация о попытках вербовки российских дипломатов американских спецслужбами не придавалась широкой огласке. "Но коли идет такая агрессивная и недружественная риторика со стороны уходящей администрации США, то, конечно, не лишним было бы напомнить, что такие случаи неоднократно имели место, попыток давления на наших дипломатов, попытки их завербовать по разным поводам и в разных ситуациях", - сказал представитель Кремля.