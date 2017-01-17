Лавров заявил о намерении позвать команду Трампа на встречу в Астане

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Представители ООН, а также новой администрации США получат приглашения на встречу по сирийскому урегулированию в Казахстане. Об этом рассказал глава МИД России на своей пресс-конференции во вторник. Сергей Лавров рассчитывает, что взаимодействие по Сирии с новыми американскими властями будет лучше, чем с нынешними.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность позвать представителей ООН, а также новой администрации США на встречу в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции по итогам 2016 года. По его словам, встреча пройдет в формате Россия – Турция – Иран.

"Мы считаем правильным позвать на эту встречу представителей ООН и представителей новой администрации США. Рассчитываем, что новая американская администрация сможет принять это приглашение, что будет представлена своими экспертами на любом возможном уровне. Это будет первый официальный контакт, в ходе которого можно будет начать обсуждать повышение эффективности борьбы с терроризмом в Сирии", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что взаимодействие по Сирии с новыми властями США будет лучше, чем при президенте Бараке Обаме. Глава МИД рассчитывает, что с администрацией Дональда Трампа получится "бороться с террором всерьез, а не как это было до этого". При этом Лавров подчеркнул, что о перспективах работы с новой командой избранного президента можно будет говорить только после начала их официальной работы.

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