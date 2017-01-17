В Ростове в ДТП с пьяным священником пострадали женщина и ребенок

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В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате инцидента травмы получили два человека – женщина и восьмилетний ребенок. По предварительным данным, автоаварию спровоцировал нетрезвый водитель.

В Ростове-на-Дону при столкновении семи автомобилей пострадали женщина и восьмилетний мальчик. Как рассказали в полиции, автомобиль Mitsubishi врезался в двигавшийся в попутном направлении ВАЗ, после чего оба автомобиля отлетели в припаркованные у проезжей части машины.

За рулем иномарки находился священник. Уже установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает "Интерфакс".

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. Пострадавшие - пассажиры Mitsubishi - госпитализированы.

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