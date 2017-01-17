В Ростове в ДТП с пьяным священником пострадали женщина и ребенок
Теги: ДТП ростов пострадавшие
В центре Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате инцидента травмы получили два человека – женщина и восьмилетний ребенок. По предварительным данным, автоаварию спровоцировал нетрезвый водитель.
В Ростове-на-Дону при столкновении семи автомобилей пострадали женщина и восьмилетний мальчик. Как рассказали в полиции, автомобиль Mitsubishi врезался в двигавшийся в попутном направлении ВАЗ, после чего оба автомобиля отлетели в припаркованные у проезжей части машины.
За рулем иномарки находился священник. Уже установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передает "Интерфакс".
В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. Пострадавшие - пассажиры Mitsubishi - госпитализированы.
Читайте также:
В Москве из квартиры украли сейф с украшениями на 5 млн рублей
Стрелявшему из автомата на парковке в Москве предъявили обвинение