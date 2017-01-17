Песков: россияне предпочитают отечественные деликатесы вместо снега

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Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника избранного президента США о том, что наши люди готовы есть снег для того, чтобы выжить. По словам пресс-секретаря президента, россияне лучше предпочтут вкусные отечественные деликатесы. Он также отметил, что санкции могут иметь обратный эффект и для стран, которые их вводят.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские люди предпочитают вкусные отечественные деликатесы, а не снег. Об этом сообщает "Интерфакс". Таким образом, он прокомментировал высказывание советника избранного президента США по бизнесу Энтони Скарамуччи о том, что "русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить".

"Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил конечно, наверное, все-таки, русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что различные санкции могут иметь обратный эффект не только для стран, в отношении которых они предназначаются, но и для других, которые их вводят. Пресс-секретарь президента добавил, что об этом говорилось давно и неоднократно.

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