Лавров прокомментировал обвинения России в кибератаках на Запад

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал доказательства вины Москвы в хакерских атаках на ряд западных стран высосанными из пальца. По его словам, от них открещиваются США и Великобритания. Также он заявил, что Россия не собирается никому ничего доказывать в этом вопросе.

Доказательства вины России в хакерских атаках на западные страны в преддверии выборов являются высосанными из пальца, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной итогам работы министерства в 2016 году, отвечая на вопрос журналиста из Германии, передает ТАСС.

"Я не собираюсь вам доказывать, почему это все неправда. Я думаю, что в Германии, как и во многих других странах, есть презумпция невиновности. Поэтому доказывайте вы. Видели высосанные из пальца попытки доказательств, от которых открещиваются США и Великобритания", - заявил глава МИД.

Министр добавил, что такие обвинения звучали в США со стороны противников новой администрации Дональда Трампа. В частности, этим занимался "какой-то беглый жулик из Ми-6".

Ранее в январе в немецком еженедельнике der Spiegel появилась информация о том, что немецкая разведка узнала о якобы тайном вмешательстве России в политику Евросоюза. Официально существование доклада власти пока не подтвердили.

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