На уши машинистов московского метро прикрепят специальные датчики

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За состоянием здоровья машинистов Московского метрополитена будут следить при помощи датчиков, считывающих давление и пульс. Крепиться такие устройства будут на ухо.

В Москве состояние здоровья машинистов метрополитена будут контролировать с помощью датчиков. Устройства, которые считывают пульс и давление, прикрепят на ухо. Информация с датчиков будет поступать дежурным врачам подземки, сообщает сайт столичной мэрии.

"Мы сможем тщательнее контролировать состояние здоровья машинистов и, следовательно, безопасность пассажиров", - пояснил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в первую очередь подобные устройства предназначены для машинистов, которые потенциально попадают в группу риска, например, имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям.

За состоянием здоровья машинистов следят и во всех поездах Московского центрального кольца. Здесь используются "тревожные браслеты". Их надевают на руку работнику, когда он выходит на смену.