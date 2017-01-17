Для традиционных Крещенских купаний подготовлены 59 мест на московских водоемах
Теги: Москва православие рождество
В Москве подготовлено 59 мест на городских водоемах для проведения крещенских купаний. Об этом в ходе заседания президиума правительства города сообщил начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов.
Для традиционных Крещенских купаний подготовлены почти 60 мест на московских водоемах.
"Мероприятия, посвященные христианскому празднику Крещение Господне пройдут в городе Москве 18-19 января. Органами исполнительной власти города совместно с главным управлением подготовлено 59 мест для проведения обряда Крещенского купания, в которых оборудовано 59 прорубей и 10 купелей", - приводит слова Денисова агентство "Москва".
По его словам, в соответствии с поручением правительства Москвы на контроль взяты праздничные мероприятия в более 300 столичных храмах и церквях.
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