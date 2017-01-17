Собянин: в Москве в 2017 году появится около полусотни новых парков

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В Москве в 2017 году появится более 50 новых парковых территорий. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице в следующем году откроется около полусотни новых парков, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"На 2017 год планов не меньше: будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, создано более 50 новых парковых территорий", - приводит слова Собянина агентство "Москва".

Согласно материалам пресс-службы мэрии к заседанию президиума, в 2017 году планируется благоустроить 36 парковых территорий (включая парки "Ходынское поле" и "ЗИЛ", усадьбу "Михалково", Братеевскую пойму и другие), а также создать еще 49 новых парков по месту жительства.