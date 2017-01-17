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Молдавия настроена на восстановление отношений с Россией. Об этом заявил в среду президент страны Игорь Додон в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Двустороннее сотрудничество Москвы и Кишинёва в среду в Кремле обсуждают Владимир Путин и президент Молдавии. Игорь Додон прибыл в столицу по приглашению российского лидера, передает "ТВ Центр".

Путин: Я очень рассчитываю, что ваш первый визит в Россию, и это первая ваша зарубежная поездка в качестве президента, она будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям, ну и, разумеется, я и мои коллеги – все мы вас ещё раз поздравляем с избранием на пост президента Молдовы и со вступлением в должность.

Додон: Безусловно, я уверен, что у нас начинается новый период в наших взаимоотношениях. Мы очень надеемся и народ Молдовы очень надеется, что с 2017 года у нас начинается новый этап и мы сможем восстановить стратегическое партнерство по основным направлениям.