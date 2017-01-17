ЕСПЧ признал неправомерным запрет России на усыновление детей гражданами США

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Россия обязана выплатить 45 американским истцам около 75 тысяч евро за запрет на усыновление российских детей гражданами США. Такое постановление вынес ЕСПЧ. Кроме того, суд обязал российские власти оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысячи евро.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США.

Таким образом, суд поддержал американских истцов, получивших отказ в усыновлении детей в России, при том, что они уже начали данную процедуру, передает "Интерфакс". Согласно вердикту суда, Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить 45 истцам в общей сложности 75 тысяч евро. Также суд обязал российские власти оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысячи евро.

15 декабря 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Конституционный суд России имеет право признавать неисполнимыми решения международных судов, в том числе, ЕСПЧ, если они противоречат российской Конституции. Законопроект был принят Госдумой 4 декабря и одобрен Советом Федерации 9 декабря.

В 2012 году был принят федеральный закон, одной из мер которого был запрет на усыновление американскими гражданами российских детей.