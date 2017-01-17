В Москве таксист изнасиловал и ограбил пассажира

Теги: ограбление пострадавшие Происшествие москва

В Москве таксист заманил в свою квартиру пьяного клиента и изнасиловал его. Злоумышленник в течение четырех часов истязал 22-летнего мужчину, после чего пострадавшему удалось сбежать.

В столице частного таксиста подозревают в изнасиловании 22-летнего пассажира. Как рассказал пострадавший, инцидент произошел в ночь на 13 января на северо-западе города. Мужчина, отметив старый Новый год, возвращался домой, поймал такси возле станции метро "Планерная". Однако водитель вместо указанного клиентом адреса привез его к себе в квартиру, передает Life.

Пригласив пьяного пассажира в гости, таксист изнасиловал его и ограбил. В течение четырех часов пострадавший не мог покинуть квартиру своего мучителя, и лишь к трем часам утра ему удалось сбежать, причем прямо голышом.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. По подозрению в изнасиловании задержан 38-летний мужчина.