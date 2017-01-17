Петербургских грифонов отправили на реставрацию

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Петербургские грифоны впервые за 200 лет покидают Банковский мост. Легендарные скульптуры отправляют на реставрацию.

Такие записочки здесь прятали десятки лет. И нашли их множество, как и монет на счастье. Но исполнители желаний на время улетают с насиженных мест. Впервые за свою историю крылатые львы лишились своих великолепных крыльев. Золотое оперение сняли заранее, чтобы не повредить при демонтаже. Скульптуры тоже пришлось разобрать на части, перед тем как уложить в грузовик, передает "ТВ Центр".

О том, что уникальные грифоны состоят из двух частей, как две половинки шоколадного яйца, петербуржцы узнали только во вторник. Этот демонтаж первый за всю историю существования Банковского моста, первый за 200 лет.

Чтобы провернуть старинные крепежные болты, пришлось вручную изготавливать специальные ключи. Места креплений искали фактически наощупь.

Подвесной мост, по краям которого застыли трехметровые грифоны, перекинут через канал Грибоедова напротив входа в историческое здание Ассигнационного банка. Поэтому и называется Банковским. Сейчас в этом здании государственный экономический университет - теперь здесь не хранят деньги, а учат их считать. Архивных документов о том, как создавались эти скульптуры, не сохранилось. Известно было только, что грифоны скрывают внутри себя чугунные каркасы, к которым крепятся конструкции подвесного моста. Более месяца реставраторы пытались высчитать, сколько весят эти крылатые львы.

Все эти годы грифоны страдали не столько от сырой петербургской погоды, сколько от многочисленных прикосновений. Крылатых львов норовят потереть на счастье, на них залезают любители необычных селфи, а несколько лет назад с крыльев кто-то соскоблил позолоту. Тогда реставрация проводилась прямо на месте. Нынешнее восстановление продлится больше года. Мифические птицы, хранители сокровищ, исполнители желаний, обязательно должны вернуться на исторические постаменты к Чемпионату мира по футболу.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.