В десяти округах столицы пройдут встречи жителей с главами управ

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Жители десяти округов Москвы могут задать интересующие их вопросы главам управ районов 18 января. Начало встреч — в 19:00.

В среду, 18 января, жители десяти округов столицы смогут задать интересующие их вопросы главам управ районов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Среди главных тем - работа коммунальных служб и управляющих компаний в зимний период, а также помощь социально незащищённым горожанам. Поговорят и о том, как в районах противостоят несанкционированной торговле и сдаче помещения в аренду без деклараций.

Начало встреч – 19:00, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.