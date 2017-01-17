Жители подмосковной деревни требуют вернуть единственный автобус

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Жители деревни Бутынь Одинцовского района требуют вернуть им автобус, который связывал поселение с "большой землёй". В прошлом году кто-то решил, что этот транспорт нерентабелен, теперь люди вынуждены доказывать обратное.

Тройная удача: водитель маршрутного такси подошел к телефону, подтвердил, что сделает крюк, заедет за пассажирами, к тому же в салоне оказались свободные места. В выходные дни ездить приходится стоя, согнувшись, рассказывают жители бывшего военного городка Бутынь. С нового года после того, как перестал курсировать автобус номер 26, связывавший этот населенный пункт и город Голицыно, транспортную проблему здесь каждый решает по-своему, передает "ТВ Центр".

От бывшей автобусной остановки до Минского шоссе примерно полкилометра. От жилых домов километр-полтора. Каждое утро и вечер местные жители выходят на трассу, чтобы остановить проезжающий транспорт. Во сколько удастся уехать, не знает никто.

Рейсовые автобусы обычно "голосующих" на дороге игнорируют: поблизости нет ни знака, ни самой остановки. При этом любое повседневное дело требует поездки из Бутыни в Голицыно, находящееся в 10-ти километрах. Кто-то возит на работу жену на личном автомобиле, если по пути, подвозит соседей. Здесь мало, кто может позволить себе такси.

"400 рублей от станции Галицино. А по праздникам вообще 700-800 - цену ломят. Это нереально", - посетовал житель поселка Бутынь Сергей Чубанов.

Еще один вариант – 20-минутный поход в соседний коттеджный поселок Зеленая Роща, в котором автобус по-прежнему останавливается. Однако такой маршрут подразумевает опасности.

"Можно и упасть. Дороги здесь скользкие. Выбегают собаки, опасно. 9 января на меня чуть не напали", - рассказала жительница поселка Бутынь Нина Кузнецова.

По договоренности с администрацией Голицыно удалось решить вопрос с перевозкой школьников, правда, лишь наполовину. "Маршрутку администрация дала на 07:50. А со школы сами забираем. Никак не добраться, а идти с Минского шоссе очень опасно", - сообщила местная жительница Светлана Корсунская.

Решавший в прошлые годы транспортную проблему автобус номер 26 перестал курсировать, после того как в декабре местные власти не сумели разыграть тендер среди перевозчиков. На конкурс просто никто не заявился, маршрут нерентабельный. В администрации Голицыно, впрочем, заверяют, что повторная процедура восстановит автобусное сообщение Бутыни с "большой землей".

"Сейчас мы связываемся с организациями, которые осуществляют социальные маршруты не только в этом направлении, но и в других. Определенная договоренность об участии в конкурсе есть. Думаю, до конца месяца будет определен поставщик данной услуги. И с февраля будет осуществляться постоянное транспортное сообщение", - пояснила заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения Голицино Татьяна Комарова.

Местные жители оценивают ситуацию по-своему: если бы не их активное недовольство – проблема постепенно бы забылась. Как будто и не было никогда автобуса из Бутыни.

Егор Киселёв, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".