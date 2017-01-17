Полиция проверяет инцидент с "танцующим" свадебным кортежем

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Московская полиция начала проверку в отношении своего сотрудника, лейтенанта Карахана Балакеримова. Его свадьба, запечатлённая на видео , произвела фурор в Интернете. Одна из машин свадебного кортежа ехала по оживлённой столичной магистрали задом наперёд! Другие - также создавали угрозы для безопасности на дороге. Как выяснилось, многочисленные родственники Балакеримова не раз участвовали в скандалах, связанных с нарушениями ПДД.

На проспекте Вернадского свадебный кортеж оперуполномоченного, скромного старшего лейтенанта Карахана Балакеримова, фактически перегородил трассу. Ну а дальше и вовсе автоэквилибристика началась - вокруг машины с молодоженами. Один из автомобилей, предусмотрительно освободившись от номера, подмигивая аварийкой, легко и непринужденно двигался задним ходом. Потом и клип в интернете появился - под соответствующее музыкальное сопровождение, передает "ТВ Центр".

Этим видео сейчас уже и полиция впечатлилась. Проверку проводит. "По факту размещения в ряде средств массовой информации видео, где водитель автомашины BMW грубо нарушает правила дорожного движения, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Также устанавливается причастность сотрудника полиции к данному правонарушению. В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве Максим Колосветов.

Впрочем, такое отношение к ПДД, как выяснилось, у Балакеримовых - дело семейное. Один из братьев Карахана - Мурад - засветился в разных историях с гонками золотой молодежи - хорошо знаком и со стритрейсершей Марой Багдасарян, вызволял из полиции Джабраила Аюбова - виновника жуткой аварии ДТП на Крымском мосту. Балакеримовы - семья не бедная. Отец - бизнесмен, владелец пусть и "не заводов и пароходов", но вполне себе впечатляющей недвижимости, строительным рынком в Новой Москве, многочисленными магазинами, складами, автосервисами, ресторанами и кафе.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".