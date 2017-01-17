В "Современнике" покажут новую пьесу Александра Галина "Амстердам"

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В "Современнике" премьера - новая пьеса Александра Галина "Амстердам". Столица Голландии на сцене превращается в особое пространство, где сталкиваются не просто герои - целые миры, но это не приводит к драме. Но даже в самой сложной ситуации, в разгар самого, казалось бы, непримиримого конфликта обязательно найдётся выход. Главное оставаться человеком.

Современник не перестаёт экспериментировать. Легко меняет время и пространство. И даже легкий московский снег не помеха для того, чтобы "перенести" дворец на Яузе в Амстердам, передает "ТВ Центр".

Вопрос о лишнем билетике на ступенях театра как никогда актуален. В том, что новый спектакль станет хитом, никто не сомневается. В фойе и в зрительном зале - один вопрос: насколько далеко зайдет режиссёр Сергей Газаров, отдавший главную роль Михаилу Ефремову в пьесе Александра Галина? Драматург, для которого это уже восьмая совместная работа с "Современником", даже не пытается оправдываться. Раз на афише указаны ограничения по возрасту, значит, они нужны.

"До 18 лет, я считаю, тут нечего делать ребятам", - сказал Александр Галин.

История одной семьи из Екатеринбурга, оказавшейся в Амстердаме во время специфического парада, словно калька для многих. Сын успешного бизнесмена учится за границей, мама его опекает, папа дома зарабатывает деньги. Как только собрались вместе, тут же выясняется, что жене - не до мужа, у сына - странный друг. Успевший в России и отсидеть, и забронзоветь, отец семейства пытается навести порядок и противостоять миру загнивающего Запада всеми способами.

"Главная задача вот у меня, например, не расколоться на сцене. Потому что смешно это очень сильно. Если чуть-чуть себя на место зрителя поставишь - все, привет. Можешь заканчивать спектакль. Уйдешь смеяться в гримёрку", - рассказал актер Михаил Ефремов.

Михаилу Ефремову порой даже слов на сцене говорить не нужно. Зал заходится в истерике от одного его вида. Алёна Бабенко в роли жены олигарха - мечущаяся душа: вроде и сын сошел с пути истинного, и мужа месяцами не видит, а ведь только помани и доморощенное счастье лондонской домохозяйки вернется.

"Попытка понять один мир в попытке понять другой мир. Это и есть основная задача, тема этого спектакля", - считает актриса Алёна Бабенко.

О том, как шла работа над этим спектаклем, актёры даже сейчас говорят с трудом. Драматургу секретов не раскрывали, а сами в это время просто получали удовольствие.

За гомерическим смехом в "Амстердаме" стоят слезы от дикого одиночества, когда неизвестно что будет завтра, а самым верным человеком может оказаться странный друг сына, просто потому что он человек.

Ольга Стрельцова, Дина Самохина, "ТВ Центр", Москва.