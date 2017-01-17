Двух белых медвежат из России отправят в зоопарк Будапешта

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Два белых медвежонка, прибывшие в Москву из Ижевского зоопарка, сейчас находятся в загородном питомнике на карантине. Спустя время их отправят в Европу в рамках Европейской программы по сохранению популяции белых медведей в неволе.

В 100 километрах от столицы в питомнике Московского зоопарка сейчас сугробы по колено и настоящая зима, правда, температура совсем не полярная, но для белых медвежат в самый раз, передает "ТВ Центр".

Годовалые братья Белый и Серый приезду журналистов обрадовались, и только услышав звук квадрокоптера, который привез кто-то из коллег, насторожились. Встали на задние лапы и вместе посмотрели вверх. Такого никогда не видели, объясняют специалисты.

Мишки очень любопытные, с хорошим аппетитом. Белый по характеру более активный, а вот Серому приходится мириться с бурным нравом брата. Родились медвежата в Ижевске от самки по имени Думка. Еще детенышем ее нашли на острове Врангеля и передали в Московский зоопарк, откуда она и отправилась в Удмуртию.

За год медвежата прибавили 100 килограммов. Это в природе они всего лишь детеныши, по терминологии зоологов - ценные биологические виды с огромным пакетом документов. У таких медвежат даже название есть - алиментные.

Белый и Серый настолько привыкли друг к другу, что при перевозке, по правилам которой находиться они должны в отдельных клетках, очень грустили. Зоологам приходилось их успокаивать и подкармливать рыбой.

В питомнике Московского зоопарка они пробудут недолго, и в ближайшее время по программе обмена отправятся в Будапешт создавать новую медвежью семью.

Матвей Шестаков, Арсений Калашников, Сергей Голиков, "ТВ Центр".