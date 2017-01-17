В Минздраве предлагают разрешить скорым таранить мешающие им автомобили

Теги: Общество автомобиль врач минздрав медицина

В министерстве здравоохранения обсуждается вопрос об ужесточении законодательства по отношению к машинам скорой помощи. В частности, идет вопрос о разрешении автомобилям медиков идти на таран, в случае помех со стороны других транспортных средств.

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что в Минздраве обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, в министерстве также планируют ужесточить ответственность за препятствование медицинским автомобилям.

"Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками", - сказала Яковлева.



Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском из-за перекрывшего проезд автомобиля скорая помощь не успела на вызов к пациенту. 21-летний молодой человек умер. Медики заявили, что могли приехать на вызов за три минуты, однако потеряли 10 минут из-за перекрывших проезд автохамов. СКР возбудил уголовное дело по данному факту.

Читайте также:

Подробности драки водителей скорой и легковушки в Москве

В Москве после ДТП водитель легковушки напал на водителя скорой

Кремль прокомментировал инцидент со скорой на Камчатке

По факту смерти пациента из-за опоздания скорой возбудили дело

На Камчатке скорая не успела к пациенту из-за перекрывшей проезд автоледи