Из-за взрыва на заводе по производству взрывчатки на Алтае пострадали четверо

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Взрыв прогремел на территории завода по производству взрывчатки в городе Бийске Алтайского края. В результате пострадали как минимум четыре человека. На самом заводе рассказали, что этот цех находится в черте города, но в промышленной зоне.

На территории завода по производству взрывчатки в городе Бийске Алтайского края произошел взрыв. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона, пострадали как минимум четыре человека.

Там отметили, что рабочие повредили расчистку территории для подготовки к строительству нового здания на Олеумном заводе. "Работали молотком, разбирали старый фундамент и наткнулись на трубу в фундаменте. При ударе она взорвалась", - рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что никаких сооружений на территории завода, где прогремел взрыв, нет.

В свою очередь, в пресс-службе завода заявили, что цех по производству взрывчатки находится в черте города, но в промышленной зоне. Он является самым большим на предприятии. Там работает около тысячи человек.