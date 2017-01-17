На юго-западе Москвы столкнулись автобус и два автомобиля

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В столице у станции метро "Профсоюзная" столкнулись автобус и два автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин.

Один человек пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы. Авария произошла возле станции метро "Профсоюзная", передает "ТВ Центр".

Столкнулись рейсовый автобус и два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что одна из машин оказалась сильно повреждена. В автобусе никто не пострадал. Пассажиры вышли и пересели на другой общественный транспорт. Водитель автомобиля Lada получил травмы и был госпитализирован.